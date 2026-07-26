Un uomo coinvolto nella sparatoria avvenuta il 23 giugno 2025 ad Albano Sant'Alessandro è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa. Si tratta di uno dei presunti membri del gruppo responsabile dell'agguato. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto in un aeroporto, senza ulteriori dettagli sul procedimento. La sparatoria si è verificata nel Bergamasco circa un anno fa.

Malpensa, 26 luglio 2026 – È stato arrestato all'aeroporto di Malpensa uno dei presunti componenti del commando responsabile della sparatoria avvenuta il 23 giugno 2025 ad Albano Sant'Alessandro, nel Bergamasco. Secondo gli inquirenti, l'agguato sarebbe maturato nell'ambito di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga nei boschi. Il fermo. L'uomo, un cittadino marocchino regolarmente presente in Italia, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Dopo essersi allontanato dal territorio in seguito ai fatti, è rientrato venerdì scorso attraverso lo scalo varesino, dove gli agenti della Polizia di Frontiera lo hanno immediatamente identificato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparatoria nella Bergamasca: arrestato a Malpensa uno degli autori dell’agguato

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