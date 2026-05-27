Scuola è allarme spray Attacco al peperoncino dal tubo dell’aerazione identificato uno degli autori

Un episodio in una scuola ha portato all’uso di spray al peperoncino spruzzato dal tubo dell’aerazione. Sono stati identificati uno degli autori dell’atto. L’incidente ha causato panico tra studenti e personale, con episodi di malessere e disorientamento. La situazione si è verificata nel corso di una giornata scolastica, generando un immediato allarme tra le persone presenti.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Il caos in un istante. Attacchi di panico, malesseri, paura, disorientamento. Lo spray urticante nell’aeratore del corridoio della scuola, ha scatenato la stessa scena di una settimana fa. Cambia location, non scuola. Nel mirino di studenti che usano lo spray al peperoncino non certo per difesa personale ma in questo caso per “attacco” all’attività didattica, è la sede centrale dell’istituto Buonarroti-Fossombroni. L’allarme è scattato poco dopo le 11 in via XXV Aprile: una decina di studenti e un adulto, probabilmente un assistente scolastico, hanno cominciato ad accusare forte irritazioni agli occhi e alle prime vie respiratorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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