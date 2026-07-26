Il nuovo allenatore della nazionale spagnola ha dichiarato che il percorso si costruisce passo dopo passo, sottolineando l'importanza di valorizzare i giovani. Da quando ha preso in mano le squadre giovanili, ha portato a casa due titoli europei under 19 e under 21. Successivamente, ha guidato la nazionale maggiore alla vittoria di diverse competizioni internazionali, tra cui la Nations League, il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo.

Luis de la Fuente è diventato uno dei volti più importanti della storia del calcio spagnolo. Dal suo arrivo sulla panchina delle nazionali giovanili, il CT ha vinto l'Europeo Under 19 e quello Under 21, passando successivamente tra i grandi e conquistando tutto ciò che c'era da vincere: Nations League, Europeo e Coppa del Mondo. Ai microfoni di AS, il CT ha parlato dell'importanza di un percorso che parta da lontano, che getti le basi a un lavoro importante, e sopratuttto costante, negli anni a seguire: "Il percorso si costruisce passo dopo passo. Quando poi entri davvero nel vivo del Mondiale, inizi a pensare ce la giocheremo fino in fondo". 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Spagna, De la Fuente: "Il percorso si costruisce passo dopo passo. I giovani vanno valorizzati"

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