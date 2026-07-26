Sorpreso con droga e un coltello | scatta foglio di via

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 23 anni è stato fermato dalla polizia e trovato in possesso di droga e un coltello. Dopo il controllo, gli agenti hanno deciso di denunciarlo per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio e per aver portato un’arma da taglio senza autorizzazione. In seguito, è stato emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio comunale. La vicenda si è svolta in zona centrale, dove sono state effettuate le verifiche.

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Un ragazzo milanese di 23 anni è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di arma da taglio. In suo possesso aveva 3 grammi di ketamina, un grammo di 2C-B (è una sostanza psicoattiva che ha effetti simili all’ecstasy) e 30 pasticche di ecstasy, oltre ad un coltello a serramanico. Nei suoi confronti il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Cesenatico. Assieme a lui c’era un 20enne di Varese, anch’egli colpito da foglio di via. Il Posto estivo di polizia dedica molta attenzione al problema degli irregolari e anche l’altro giorno una pattuglia ha accompagnato all’aeroporto di Bologna per l’espulsione un cittadino nigeriano di 50 anni, già denunciato e sul quale il questore aveva emesso un provvedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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