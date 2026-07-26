Sorpresa Napoli il grande ritorno è possibile | Manna ci riprova!

Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli: Giovanni Manna ha già contattato il centrocampista macedone, ora al Lipsia, per valutare un ritorno in azzurro nella sessione estiva 2026. Elmas e la chiamata di Manna: il Napoli riapre i giochi. Il centrocampista macedone ha ricevuto una telefonata diretta dal direttore sportivo azzurro nei giorni scorsi. Non è un semplice sondaggio: Manna sta valutando concretamente la possibilità di riportare in Italia il giocatore che ha già indossato la maglia del Napoli nella stagione precedente. Elmas ha 26 anni e contratto con il Lipsia fino al 2028, ma secondo quanto riporta Tuttosport, il club tedesco sa già che il centrocampista non resterà in Germania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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