Sorpresa Napoli il grande ritorno è possibile | Manna ci riprova!
Giovanni Manna ha contattato il centrocampista Eljif Elmas, attualmente al Lipsia, per discutere di un possibile ritorno al Napoli nella sessione estiva del 2026.
Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli: Giovanni Manna ha già contattato il centrocampista macedone, ora al Lipsia, per valutare un ritorno in azzurro nella sessione estiva 2026. Elmas e la chiamata di Manna: il Napoli riapre i giochi. Il centrocampista macedone ha ricevuto una telefonata diretta dal direttore sportivo azzurro nei giorni scorsi. Non è un semplice sondaggio: Manna sta valutando concretamente la possibilità di riportare in Italia il giocatore che ha già indossato la maglia del Napoli nella stagione precedente. Elmas ha 26 anni e contratto con il Lipsia fino al 2028, ma secondo quanto riporta Tuttosport, il club tedesco sa già che il centrocampista non resterà in Germania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Las mejores biografías de GRANDES MÚSICOS
Notizie e thread social correlati
Simeone-Napoli, grande ritorno? Le parole aprono uno spiraglio a sorpresaGiovanni Simeone ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dei suoi progetti futuri.
Chiesa Juve, ritorno possibile? Lui ha preso questa decisione a sorpresa per il futuroFederico Chiesa ha deciso di cambiare direzione nel suo futuro, lasciando aperta la possibilità di un ritorno alla Juventus.
Temi più discussi: Il Napoli è arrivato a Dimaro: inizia il ritiro degli azzurri di Massimiliano Allegri; Acqua San Bernardo Cantù, colpo a sorpresa: da Napoli arriva Savion Flagg; Napoli, l'annuncio di Vergara: Il rinnovo? Manca poco; Eredità di Peppino Di Capri: si apre il testamento. Carramba che sorpresa.
Con grande sorpresa Billy Gilmour sarà già disponibile a Dimaro per lavorare con Allegri! #Napoli #sscnapoli #gilmour #nolapartenopea facebook
#Sarri: All’Atalanta chiudo un cerchio come a Napoli, mi auguro sia un grande viaggio come quello In conferenza stampa: A Bergamo l'ambiente è sereno, la società mi ha chiesto di lavorare e l'obiettivo sarà dare tutto. Raspadori lo volevo già alla Lazio, Ga x.com
ADL a sorpresa tra i tifosi a Carciato: il presidente scatta selfie in tribunaSorpresa al centro sportivo di Carciato durante il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il suo ingresso tra gli spalti dello stadio che ospita gli allenam ... tuttonapoli.net
Elmas rompe il silenzio: Napoli dà felicità ed emozioni, non direi mai no. Su Conte...Elmas si racconta a Il Mattino: dal rapporto con Conte alla sorpresa per il suo addio, fino a un'apertura totale su un possibile ritorno in azzurro. tuttonapoli.net