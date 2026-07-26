Un incendio di vaste proporzioni coinvolge il Gargano, in Puglia, da domenica mattina. Le fiamme sono partite dalla zona rurale di Pile Fraballe, nel comune di Peschici, e si stanno dirigendo verso est, verso Vieste. Il fuoco si alimenta con il vento e si sta espandendo nel territorio coperto da alberi. Sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio.

Da domenica mattina un grosso incendio è in corso nel Gargano, in Puglia: partito dalla località di Pile Fraballe, una zona rurale e coperta da alberi del comune di Peschici, in provincia di Foggia, si sta espandendo a est, verso Vieste, alimentato dal vento. Mentre sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, le persone che si trovavano sulla costa fra Peschici e Vieste stanno venendo evacuate dalla guardia costiera locale. È stata anche chiusa la strada provinciale 52 e il traffico è stato deviato sulla strada statale 89, più interna. All’altezza del comune di Cagnano Varano, dove l’incendio è arrivato, è stato chiuso anche un tratto della strada statale 693. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono in corso grossi incendi nel Gargano e in Molise

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