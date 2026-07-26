Incendi sul Gargano e in Molise | evacuate spiagge e campeggi anziani trasferiti da una Rsa

Da gazzettadelsud.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vasto incendio sta interessando la costa del Basso Molise, vicino al Gargano, portando all’evacuazione di turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Nell’area sono stati evacuati anche anziani da una residenza sanitaria assistenziale. Le fiamme hanno coinvolto zone di mare e aree rurali, mentre le autorità stanno intervenendo con mezzi aerei e terrestri per contenere il rogo. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sul numero di persone evacuate.

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Alcuni incendi stanno interessando la costa del Basso Molise, proprio al confine con il Gargano dove è in corso un vasto rogo. Evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Ventuno anziani della Rsa Villa San Gerardo sono invece stati trasferiti in chiesa e locali parrocchiali. Chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento di libeccio, hanno divorato la vegetazione spontanea propagandosi rapidamente verso alcune zone abitate e turistiche creando problemi alla circolazione ferroviaria e stradale a causa delle alte colonne di fumo. Stessa situazione in diverse abitazioni costringendo le famiglie a uscire dalle abitazioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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