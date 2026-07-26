Il titolare dell’azienda vinicola di Monteprandone ha dichiarato che sono i giovani a consumare meno vino. La produzione di bottiglie invendute è aumentata rispetto agli anni precedenti. La riduzione degli acquisti tra i giovani si riflette nelle vendite complessive. La situazione riguarda soprattutto le produzioni di fascia media e alta. La cantina ha registrato un calo di domanda nel settore retail. Nessun dato specifico sulle quantità di vino invenduto è stato fornito.

All’azienda ‘Il Conte Villa Prandone’ di Monteprandone è stato il titolare Emmanuel De Angelis a fare il punto della situazione sulla questione vino invenduto. Emmanuel è vero che c’è tanto vino nelle cantine? "E’ vero e tanti miei colleghi sono in difficoltà. La nostra è un’azienda piccola che produce 300.000 bottiglie per cui di giacenze ne abbiamo poche anche se quest’anno ho notato un aumento dell’invenduto di circa il 10%, ma siamo ancora entro limiti accettabili. Noi vendiamo soprattutto alla ristorazione con tanti piccoli clienti, non ne abbiamo pochi grandi che magari possono metterci in difficoltà. Certo non si beve più come prima".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sono i giovani che lo bevono meno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I giovani non bevono più birra

Notizie e thread social correlati

Lo psicologo Michele Mezzanotte sulle persone altamente sensibili: «Si sentono spesso dire che sono esagerati, come se dovessero continuamente essere un po’ meno di ciò che sono»Uno psicologo ha recentemente pubblicato un libro in cui analizza le persone altamente sensibili, suddividendole in quattro categorie.

Quei ragazzi che si bevono la vita. “A rischio anche i giovanissimi”Undicenni e più giovani consumano alcol in modo sempre più precoce, con bevute frequenti e abbondanti.

Temi più discussi: Controcorrente, storie di giovani che restano: raccontaci la tua; Sono i giovani che lo bevono meno; Giovani con background migratorio: avanza la secolarizzazione tra le seconde generazioni; L’insurrezione dei giovani è in corso.

Gli sport invernali sono una leva di crescita per giovani e montagna. Grazie a @FisiFVG per il lavoro che svolge per coltivare nuovi atleti e talenti. Così oggi @babara_zilli a #Tolmezzo ibit.ly/0k5NP x.com

Fabrizio Barca: È falso che i giovani non vogliano occuparsi di politica, ci sono ostacoli che li bloccanoL'ex ministro e co-coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità Fabrizio Barca ha scritto assieme alla ricercatrice Caterina Manicardi il saggio Opportunità e ostacoli di un moto giovanile. La ... fanpage.it

Progetto Policoro. I giovani sono pronti, chiedono di essere curatiIl mondo degli adulti dovrebbe imparare a parlare con i ragazzi e non solo di loro. Del resto, hanno tanto da dire e sono molto più interessati ai valori di quanto il resto della società voglia far ... agensir.it