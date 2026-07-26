A 20 anni, ha perso la vista a causa di un’artrite reumatoide. Dopo aver vissuto attacchi di panico e paura, ha trovato forza grazie a un cane, chiamato Pancake. Vanessa Casu, 30 anni, romana, è cantautrice, batterista, content creator, laureata in Comunicazione e atleta di kickboxing cintura nera. La sua vita si svolge tra musica, sport e creatività.

ll mondo di Vanessa Casu è fatto di musica, parole, sport e creatività. Ha trent’anni, è romana, cantautrice, batterista, compositrice, content creator, laureata in Comunicazione, Media e Giornalismo alla Sapienza e atleta di kickboxing cintura nera. A causa dell’ artrite reumatoide diagnosticatale da bambina, ha perso progressivamente la vista fino a diventare completamente non vedente intorno ai vent’anni. Un cambiamento profondo, che avrebbe potuto tracciare un confine insuperabile, ma che è diventato invece il punto di partenza per reinventarsi. Ed è proprio qui, nel momento in cui bisognava imparare a muoversi in un mondo del tutto nuovo, che entra in gioco Pancake. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono diventata cieca a 20 anni a causa dell’artrite reumatoide. Ero spaventata e soffrivo di attacchi di panico, poi è arrivato Pancake e mi ha restituito il coraggio di essere libera”: la storia di Vanessa Casu

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«A 20 anni sono diventata cieca dopo aver fatto la doccia con le lenti a contatto»

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