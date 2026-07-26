A Sondrio i vigili del fuoco hanno scioperato dalle 15 alle 18, denunciando una carenza del 40% del personale. La motivazione principale è l’insufficienza delle tutele previste. Durante lo sciopero sono stati garantiti solo gli interventi urgenti. La protesta riguarda la mancanza di adeguate misure di sicurezza e tutela per i pompieri. Nessun intervento di routine è stato effettuato nel periodo di astensione.

Sondrio, 26 luglio 2026 – I vigili del fuoco scioperano anche a Sondrio. “Le tutele sono totalmente inadeguate”. È questa la motivazione principale che ha spinto alla mobilitazione dei pompieri che hanno incrociato le braccia, garantendo comunque gli interventi urgenti, nel pomeriggio di ieri, precisamente dalle 15 alle 18. L’obiettivo? “Riaprire un tavolo di confronto costruttivo con il Governo”. La mobilitazione giunge dopo la rottura del tavolo di conciliazione perché l’accordo appariva “inidoneo a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e a riconoscere la specificità dei vigili del fuoco per i requisiti peculiari di efficienza psico-fisica e l’impiego in attività usuranti che, pur previsti per legge, continuano a non trovare un riscontro economico adeguato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sondrio, vigili del fuoco in sciopero. “Manca il 40% del personale”

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