Solidarietà di Mattarella agli agenti Meloni | Non piegheranno lo Stato
Il presidente della Repubblica ha telefonato al ministro dell’interno per esprimere solidarietà agli agenti coinvolti. Il ministro ha riferito che ci sono persone che cercano di provocare un’escalation di violenza. Il governo ha dichiarato che non si lascerà intimidire. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno condannato l’accaduto, definendolo un episodio vergognoso.
Il presidente chiama Piantedosi. Il ministro: c’è chi vuole l’escalation. La condanna di Pd e M5S: “Episodio vergognoso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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