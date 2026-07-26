Soldi fermi in banca? La colpa è dell’Ue

Il «Sole 24 Ore» segnala che sui conti correnti ci sono 1.163 miliardi di euro. Perché questo fiume di denaro non finisce almeno in parte in investimenti? A spiegarlo è la stessa Bce: Eurolandia fa da spettatrice alla rivoluzione tecnologica in atto e produce solo burocrazia. L’invito – almeno per il momento, solo quello – a spostare i risparmi dai conti correnti e dai depositi bancari e «canalizzarli» verso altri strumenti finanziari più remunerativi è ormai quasi quotidiano. Da ultimo, segnaliamo la prima pagina del Sole 24 Ore di lunedì scorso («Sui conti correnti 1.163 miliardi ma l’inflazione ha già bruciato l’11%»), seguita dalla seconda pagina in cui quegli stessi miliardi sono definiti «fermi». 🔗 Leggi su Laverita.info

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