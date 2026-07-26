Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al torneo Masters 1000 di Montreal, saltando l'edizione per il secondo anno consecutivo. La scelta è stata motivata da motivi di salute, con l’atleta che ha preferito prendersi una pausa per evitare il rischio di burnout. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell’inizio del torneo. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle sue condizioni o alle tempistiche di eventuali recuperi.

Prima dei soldi e dei record, viene la salute. Per questo Jannik Sinner ha deciso di saltare il Masters 1000 di Montreal, per il secondo anno consecutivo. Secondo il Corriere della Sera, non è solo una questione di programmazione, per risparmiare le energie in vista dell'autunno con il grande obiettivo degli Us Open. No, è letteralmente un " piano anti-burnout ", un piano per evitare l'esaurimento nervoso e psicofisico che sempre di più attende i tennisti di vertice. "Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal", ha comunicato il numero 1 al mondo un paio di giorni fa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner, "piano anti-burnout": cosa c'è davvero dietro l'assenza a Montreal

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