In Austria, l’allenatore sta preparando la squadra in un centro di allenamento a Geinberg, a pochi chilometri dalla frontiera tedesca. Durante le sessioni, si alternano esercizi con silenzio, punizioni, selfie e lavori sul campo, con un focus sulla costruzione dal basso. La squadra lavora senza pubblico, con un approccio che combina momenti di relax e allenamenti intensi. La preparazione si svolge in vista delle prossime partite, con attenzione alla fase offensiva e alla gestione della pressione.

Il vizio di stare sereno e beato a metà campo a dispensare consigli non gli passerà neanche tra quarant’anni, quando ripenserà di aver detto sì all’Italia tra le campagne dell’Alta Austria, a Geinberg, a soli otto chilometri da quella Germania dov’è diventato campione del mondo. Andrea Pirlo s’è trincerato in un comprensibile silenzio. "Il modo giusto per affrontare il clamore", scriveva Sun Tzu ne 'L’arte della guerra', manifesto di strategia e tattica. Quella di Pirlo è dettata dalla logica e dall’attesa: non proferire parola riguardo il suo possibile futuro come allenatore della Nazionale azzurra, coperto tuttora dai nuvoloni scuri legati alla questione dello sponsor russo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Silenzio, punizioni, selfie e costruzione dal basso: aspettando l'azzurro, così allena Pirlo in Austria

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