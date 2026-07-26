Sigfrido Ranucci ha annunciato di aver deciso di lasciare il suo ruolo a causa di troppe zone d’ombra. La sua decisione arriva dopo settimane di polemiche e critiche riguardo alla gestione delle informazioni e alla trasparenza. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali indagini o procedimenti legali. Ranucci non ha rivelato dettagli specifici sui motivi della sua uscita, limitandosi a sottolineare le difficoltà incontrate nel mantenere la chiarezza nel suo lavoro.

Gli amici no: se non ti va di frequentare una persona, non sei obbligato a farlo. Dunque si desume che i compagni di cui ti circondi siano a te graditi e, non essendoci vincoli familiari, che tu li abbia scelti per alcune caratteristiche che vanno dalla simpatia, alla correttezza, all’intelligenza eccetera. Fatta questa debita premessa, da giorni mi domando che cosa abbia indotto Sigfrido Ranucci a frequentare Valter Lavitola fino a definirlo un amico vero. E allo stesso tempo quale sia la ragione che lo ha spinto a intrattenere cordialissimi rapporti con Maria Rosaria Boccia, la femme fatale che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sigfrido Ranucci, le zone d’ombra iniziano a essere troppe, spieghi o si faccia da parte

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