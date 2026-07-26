Qui le ombre iniziano a essere troppe…

Notizia in breve

Un incidente tra due veicoli si è verificato questa mattina in una strada urbana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai conducenti coinvolti. La polizia ha delimitato l’area e ha avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati segnalati feriti gravi. La circolazione ha subito rallentamenti, e sono in corso le verifiche per ricostruire l’accaduto.