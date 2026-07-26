Qui le ombre iniziano a essere troppe…
Un incidente tra due veicoli si è verificato questa mattina in una strada urbana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai conducenti coinvolti. La polizia ha delimitato l’area e ha avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati segnalati feriti gravi. La circolazione ha subito rallentamenti, e sono in corso le verifiche per ricostruire l’accaduto.
I parenti uno se li ritrova, non li sceglie. Gli amici no: se non ti va di frequentare una persona, non sei obbligato a farlo. Dunque si desume che i compagni di cui ti circondi siano a te graditi e, non essendoci vincoli familiari, che tu li abbia scelti per alcune caratteristiche che vanno dalla simpatia, alla correttezza, all’intelligenza eccetera. Fatta questa debita premessa, da giorni mi domando che cosa abbia indotto Sigfrido Ranucci a frequentare Valter Lavitola fino a definirlo un amico vero.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo Qui le ombre iniziano a essere troppe. proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
When the Empath Enters the Shadow Stage — Carl Jung
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Le luci ed ombre di Napoli nella visita di Leone XIV: “Qui la povertà alimentata da problemi irrisolti”Durante la visita a Napoli, il Papa ha espresso parole di fiducia e speranza, richiamando la presenza di povertà alimentata da problemi irrisolti.