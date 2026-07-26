Un giornalista ha raccontato di trovarsi in Albania quando un bambino ha puntato una pistola contro di lui, mentre era in auto con un ufficiale di intelligence italiano. Ha anche parlato di un “Alzheimer collettivo” e di una manipolazione dell’informazione, sottolineando come sui social si siano moltiplicati personaggi che si autoproclamano giudici, magistrati o investigatori senza alcun ruolo ufficiale.

“Siamo vittime di una manipolazione senza precedenti nell’informazione. Oggi, con i social, ci sono personaggi che si improvvisano giudici, magistrati, investigatori ”. A proposito del caso Garlasco (e della tv che fa il processo ai processi), Gianluigi Nuzzi ha le idee chiare e non usa giri di parole nell’intervista al Corriere della Sera nel fare punto sullo stato delle cose. Il giornalista, che di crime e dei grandi casi di cronaca se ne occupa quotidianamente a Dentro la notizia, su Canale 5, e a Quarto Grado, pensa che gli italiani si facciano troppe poche domande, o meglio, che non si facciano “le domande vere”. GIANLUIGI NUZZI, IL... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo vittime di un Alzheimer collettivo. Ero nell’auto con uno 007 italiano in Albania, dal finestrino un bambino si affacciò e mi puntò una pistola in bocca”: così Gianluigi Nuzzi

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