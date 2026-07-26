Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Ancona-Poggio con l’accusa di aver truffato un pensionato di 70 anni. Si spacciavano per tecnici di elettrodomestici, chiedevano pagamenti in contanti e poi non eseguivano le riparazioni. La truffa è avvenuta ai danni di un anziano, che ha pagato senza ricevere il servizio promesso. Le indagini sono in corso per accertare eventuali altri episodi.

Si spacciavano per tecnici della manutenzione degli elettrodomestici e si facevano pagare in contanti riparazioni mai eseguite: con questa accusa i carabinieri della stazione di Ancona-Poggio hanno denunciato all’autorità giudiziaria tre persone, ritenute responsabili di truffa in concorso ai danni di un pensionato anconetano di 70 anni. Si tratta di tre uomini di 40, 37 e 28 anni, tutti con precedenti di polizia e residenti fuori regione. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima all’inizio dell’anno. Secondo quanto ricostruito dai militari, due dei tre si erano presentati all’abitazione del pensionato qualificandosi come dipendenti di una ditta specializzata nella manutenzione di piccoli elettrodomestici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si spacciavano per tecnici di elettrodomestici e truffavano gli anziani

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