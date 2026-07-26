Un uomo di 45 anni è morto nel Lago di Como dopo essersi tuffato per salvare il figlio di 16 anni che si trovava in difficoltà in acqua. La vicenda è avvenuta durante le vacanze estive sulle sponde del lago. I soccorritori intervenuti hanno recuperato il corpo dell’uomo senza riuscire a rianimarlo. Il figlio è stato assistito e portato in salvo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Tragedia sulle sponde del Lario, dove un gesto di puro eroico altruismo paterno si è trasformato nell’ennesimo dramma delle vacanze estive. Un turista olandese di 45 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del Lago di Como per soccorrere il proprio figlio sedicenne in grave difficoltà. Le operazioni di ricerca condotte con determinazione dai soccorritori hanno permesso di individuare il corpo dell’uomo, ponendo fine alle speranze di ritrovarlo ancora in vita. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale di Menaggio e i tanti turisti che in questo periodo affollano la celebre località comasca, riproponendo la drammatica tematica della pericolosità e delle insidie nascoste delle acque lacustri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si lancia nel lago per salvare il figlio, la notizia sul disperso è appena arrivata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Kiss Save Unconscious Campu Beauty—God-Tier Rich System Awaken,Poor Guy Get Millions Reward!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ragazzino disperso nel lago: la notizia è appena arrivata

Si tuffa nel lago Como per salvare il figlio, disperso un 44enneUn uomo di 44 anni olandese è disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per salvare uno dei tre figli in difficoltà.

Temi più discussi: Ennesimo tuffo vietatissimo a Nesso con provocazione video: si lancia nel Lago e si fa beffa delle multe; Brescia, 15enne disperso nel lago Gerolotto: recuperato il corpo; Como: si tuffa in lago per aiutare figlio 16enne e non riemerge; Tragica gita al lago con gli amici, 22enne si tuffa dalla barca e muore annegato.

Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio 16enne ma non è più riemerso.Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 circa.È accaduto all'altezza del Comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un x.com

Si lancia nel lago d'Averno per salvare il gattino intrappolato nell'auto: Non ci ho pensato due volteÈ spaventato quando sta vicino all'acqua dopo quello che è accaduto. È quanto racconta in questo video Valentina Buccolini, titolare del centro cinofilo flegreo e volontaria di Legambiente che ... ilmattino.it

Pozzuoli, auto finisce nel Lago d'Averno: proprietaria si lancia in acqua per salvare un gatto bloccato all'internoSi è lanciata nel lago senza esitazione, riuscendo ad aprire la portiera dell'auto in cui era rimasto incastrato un gattino. Un gesto eroico compiuto da Valentina Buccolini, volontaria di Legambiente ... ilmattino.it