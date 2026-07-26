Il calciatore ha compiuto 60 anni. È considerato uno degli ultimi rappresentanti della vecchia scuola di calcio italiano. La sua carriera si è svolta principalmente nel campionato nazionale, dove ha giocato per diverse squadre. Durante la sua attività, ha accumulato numerose presenze e ha contribuito alle prestazioni delle squadre in cui ha militato. La sua esperienza si inserisce in un contesto di cambiamenti nel calcio, segnato dall'evoluzione delle tecniche e delle strategie di gioco.

La classe operaia in paradiso ci arriva correndo, quando c'è di mezzo un pallone, anche in quei casi in cui la qualità del piede è più da media borghesia. Questo è uno di quei casi, con le braccia strette lungo i fianchi, le scapole abbassate e la frequenza dei passi che aumentava come se altro campo lo attendesse oltre la linea di fondo. Angelo Di Livio, dalla Bufalotta con furore, sessant'anni oggi e un'aria guascona e scanzonata rimasta quella di sempre, con la differenza di qualche striatura argentata che la incornicia. Argentata come la medaglia di quel secondo posto al Campionato Europeo del 2000, con l'Italia di Dino Zoff, con il sogno azzurro infranto dal golden gol di David Trezeguet al tredicesimo giro di lancetta del primo tempo supplementare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sessant'anni di Di Livio, l'ultimo soldatino del calcio italiano

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