Firenze, 26 luglio 2026 - Compie oggi 60 anni il "Soldatino" Angelo Di Livio. Corsa, disciplina e spirito di sacrificio, Di Livio è l'emblema di un tipo di calcio nel quale l'abnegazione e la tenacia potevano valere quanto il talento puro. Non a caso Roberto Baggio lo ribattezzò "Soldatino", soprannome diventato il ritratto perfetto del suo modo di stare in campo. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Di Livio ha dovuto fare la vera e propria gavetta prima di arrivare ai massimi livelli. Reggiana, Nocerina, Perugia e Padova hanno scandito la sua gavetta, fino alla chiamata della Juventus nel 1993. A 27 anni il debutto in Serie A, poi sei stagioni da protagonista nella squadra di Marcello Lippi, una delle più vincenti della storia bianconera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - 26 luglio, tanti auguri a Angelo Di Livio. Il 'Soldatino' innamorato della Fiorentina compie 60 anni

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