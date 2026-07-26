Serie D | ieri il Lenz ha pareggiato 0-0 con la Primavera del Parma Mascanzoni al Lentigione Zanchetta ex Juve a Correggio
Ieri il Lentigione ha disputato la prima amichevole del precampionato contro la Primavera del Parma, terminata con un risultato di 0-0. Mascanzoni si è trasferito al Lentigione, mentre Zanchetta, ex giocatore della Juventus, si è unito alla squadra del Correggio. La partita si è giocata a Collecchio.
Finisce in pareggio la prima amichevole precampionato del Lentigione che sul campo di Collecchio chiude sullo 0 a 0 il confronto con la Primavera del Parma. Il Lentigione ha schierato inizialmente, con il modulo 4-3-3, l’undici composto da Mosca, Barattini, Vita, Nappo, Mele, Cabassa, Mobilio, Tomba, Rizzi, Bontempi e Alessandrini. Nella ripresa Alberini, Chiesa, Gualtieri, Giorgi, Capiluppi, Gobbo, Pregnolato, Jassey, Mascanzoni, Battistello, Mordini e Sueri. Landini, Alberini e Sueri hanno giocato solo uno spezzone di gara. Così Ivan Pedrelli a commento: "Abbiamo affrontato una squadra che ha iniziato la preparazione dieci giorni prima di noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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