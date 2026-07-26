Serie A1 femminile La Brixia Brescia vuole alzare l’asticella Obiettivo playoff

Dopo tutto quello che è accaduto a livello maschile, la Brixia guarda alla nuova stagione con la responsabilità di rappresentare il massimo livello per la pallacanestro a Brescia. Proprio per questo, dopo le sofferte salvezze in A1 degli ultimi campionati, la società biancazzurra sta preparando la nuova sfida con l’intento di alzare l’asticella e raggiungere i play off. In tal senso il roster, che sarà guidato dall’head coach Stefano Zanardi, continua a puntare su giovani talenti e prodotti del vivaio, ma si affida anche all’esperienza di alcune giocatrici che sono pronte a guidare le loro giovani compagne. È questo il caso di Marzia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Women's Serie A1. Brixia Brescia is looking to raise the bar. Their goal is the playoffs.After everything that has happened at the men's level, the Brixia looks to the new season with the responsibility of representing the highest level of basketball in Brescia. Precisely for this reason, ... sport.quotidiano.net

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