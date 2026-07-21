Cagliari senti Pisacane | Obiettivo salvezza ma vogliamo alzare l' asticella

Fabio Pisacane ha dichiarato che l'obiettivo principale è la salvezza, ma senza promettere risultati facili. Ha aggiunto che la squadra è molto cambiata rispetto alla scorsa stagione, con alcuni giocatori non di proprietà e l'addio di Gaetano. Pisacane, al secondo anno come allenatore, ha sottolineato che si lavora per migliorare e alzare l’asticella.

"Obiettivo salvezza. Ma, senza fare facili promesse, vogliamo alzare l'asticella: lavoriamo sempre per migliorarci". Fabio Pisacane, al secondo anno alla guida del Cagliari, riparte da una squadra molto diversa rispetto a quella della scorsa stagione: "Sono andati via - riassume - i giocatori non di nostra proprietà, è andato via Gaetano. E mi dispiace per Belotti. A centrocampo sono contento dei giocatori arrivati in questo mercato. Ora mi aspetto un regalo in attacco: un giocatore che sappia legare il gioco, ma che abbia anche il fiuto del gol. Non bisogna avere fretta, perché è un ruolo importante. Anche se poi nel reparto ci sono giocatori che già conosciamo e che hanno fatto molto bene". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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