Calendario Serie A 2026-2027 ecco tutti gli impegni del Frosinone
Il calendario di Serie A 2026-2027 prevede che il Frosinone esordisca in casa contro la Juventus il 23 agosto e chiuda la stagione il 30 maggio a Torino contro gli stessi avversari. La squadra disputerà tutte le partite di campionato in ordine cronologico, con gare interne e esterne distribuite nel corso dell’annata. La stagione si concluderà con il match contro la Juventus, in trasferta.
Il Frosinone inizierà il suo quarto campionato di Serie A ospitando in casa la Juventus il 23 agosto e lo finirà, il 30 maggio, sempre contro i bianconeri a Torino.Ufficializzato il calendario 2026-2027 della massima serie. Di seguito tutti gli impegni del Frosinone (le date ovviamente saranno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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