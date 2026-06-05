Calendario Serie A 2026-2027 ecco tutti gli impegni del Frosinone

Da frosinonetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il calendario di Serie A 2026-2027 prevede che il Frosinone esordisca in casa contro la Juventus il 23 agosto e chiuda la stagione il 30 maggio a Torino contro gli stessi avversari. La squadra disputerà tutte le partite di campionato in ordine cronologico, con gare interne e esterne distribuite nel corso dell’annata. La stagione si concluderà con il match contro la Juventus, in trasferta.

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Il Frosinone inizierà il suo quarto campionato di Serie A ospitando in casa la Juventus il 23 agosto e lo finirà, il 30  maggio, sempre contro i bianconeri a Torino.Ufficializzato il calendario 2026-2027 della massima serie. Di seguito tutti gli impegni del Frosinone (le date ovviamente saranno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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