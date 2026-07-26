Serie A Sacchetti jr promosso nello staff di Varese | Per me è un onore

Tommaso Sacchetti, figlio d’arte, è stato inserito nello staff tecnico della Pallacanestro Varese come assistente di coach Giannis Kastritis. Ricoprirà il ruolo di assistente insieme al vice allenatore Matteo Jemoli. La società ha comunicato ufficialmente questa nomina, sottolineando che Sacchetti ha espresso entusiasmo per questa nuova posizione. La decisione riguarda la Prima Squadra del club di Serie A.

La Pallacanestro Varese ha annunciato che Tommaso Sacchetti (figlio d’arte) entrerà a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra con il ruolo di assistente di coach Giannis Kastritis a fianco del vice allenatore Matteo Jemoli. Sacchetti approda nello staff della Prima Squadra dopo aver già fatto parte della famiglia biancorossa nella scorsa stagione, quando ha ricoperto il ruolo di capo allenatore dell’Under 19 e della Serie B di Varese Basketball, distinguendosi per il lavoro svolto nella crescita e nello sviluppo dei giovani talenti. "Sono molto contento ed onorato di entrare a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra di Pallacanestro Varese - le sue parole -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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