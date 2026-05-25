Un ex Serie A entra nello staff tecnico della Polisigma Zoppola
Un ex giocatore di Serie A si unisce allo staff tecnico della Polisigma Zoppola. La sua carriera si è sviluppata sia in campo che in panchina, accumulando anni di esperienza nel mondo della pallacanestro. Ora, entra a far parte del team tecnico della squadra, portando con sé il bagaglio di conoscenze maturato nel corso degli anni. La sua presenza arricchisce l’organico e rafforza le prospettive future del club.
Un lungo percorso professionale e un’esperienza maturata come giocatore e allenatore, al servizio della pallacanestro. Può essere descritta così la carriera di Paolo Lanza, che da oggi è entrato ufficialmente nel progetto sportivo del Polisigma Zoppola.Dopo essere cresciuto nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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