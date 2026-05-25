Un ex Serie A entra nello staff tecnico della Polisigma Zoppola

Notizia in breve

Un ex giocatore di Serie A si unisce allo staff tecnico della Polisigma Zoppola. La sua carriera si è sviluppata sia in campo che in panchina, accumulando anni di esperienza nel mondo della pallacanestro. Ora, entra a far parte del team tecnico della squadra, portando con sé il bagaglio di conoscenze maturato nel corso degli anni. La sua presenza arricchisce l’organico e rafforza le prospettive future del club.