Tre giorni prima del suicidio, un ragazzo di 15 anni ha scritto ai genitori di sentirsi sopraffatto dall’angoscia e di non riuscire a liberarsene, nonostante conosca un modo per affrontare le persone che considera fallite. La sua comunicazione, in un messaggio, evidenzia un senso di disagio persistente. Sono stati indagati quattro compagni di scuola, senza ulteriori dettagli sulla loro eventuale responsabilità o coinvolgimento.

SENIGALLIA - «Comunque non riesco a togliermi ‘sto senso di angoscia, non so perché. Cioè, so come risolvere questo problema di ‘sti falliti, però mi crea comunque angoscia e mal di pancia». È affidato a queste parole secche, inviate via messaggio alla madre, il peso di uno smarrimento che Leonardo Calcina non riusciva più a contenere, tre giorni prima del 13 ottobre 2024, quando si è tolto la vita. Frasi finite negli atti dopo essere state estrapolate dal suo profilo Whatsapp tramite l’analisi dello smartphone. Le confessioni Leonardo non voleva più tornare al Panzini. L’aveva confidato alla madre e il riscontro trova conferma anche nella testimonianza di un professore, ascoltato dagli inquirenti, a cui aveva chiesto fino a che anno fosse obbligatorio andare a scuola. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Senigallia, Leo ai genitori tre giorni prima di uccidersi a 15 anni: «Per quei falliti non so togliermi l?angoscia». Indagati 4 compagni di scuola

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