Stipendi scuola ai minimi storici | -15,2% in 15 anni L’appello di Anief | Aumenti subito o fuga dai banchi

Gli stipendi degli insegnanti sono scesi del 15,2% negli ultimi 15 anni, raggiungendo i minimi storici. L'associazione sindacale chiede aumenti immediati, avvertendo che senza interventi si rischia una fuga dei docenti dalle scuole. Attualmente, un poliziotto guadagna più di un insegnante. La situazione ha portato a un acceso dibattito sul valore attribuito alla professione e sulla sostenibilità del sistema scolastico.

Se un poliziotto guadagna oggi più di un professore, forse è il caso di chiedersi che direzione sta prendendo il Paese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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