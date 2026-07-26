Seconda prova in campo nel ritiro in Val Seriana con la neo promossa in C Stamani allenamento leggero prima della partita alle 19 Varela firma il pareggio 1-1 con la Caratese
In un'amichevole in Val Seriana, la squadra ha pareggiato 1-1 contro la Caratese. La partita si è conclusa con un gol di Varela che ha pareggiato il vantaggio iniziale della squadra avversaria. La formazione ha iniziato con un 4-3-3 e sono stati effettuati diversi cambi a metà partita, con il portiere Serban e altri giocatori che hanno preso il posto dei titolari. L'incontro si è giocato alle 19 dopo un allenamento leggero.
AREZZO 1 FOLGORE CARATESE 1 AREZZO (4-3-3): Seculin (14’st Serban); M.Martinez (14’st Renzi), De Col (14’st Gilli), Illanes (14’st Casarosa), Coccia (14’st Righetti); Eklu (14’st Sala), Manes (14’st Viviani), Chierico (14’st Ionita); Cortesi (14’st Arena), Cianci (14’st Cerri), Djamanca (14’st Tavernelli). A disposizione: Trombini, Cipriani, Sussi, Capello, Ravasio. All.Bucchi. F.CARATESe (3-5-2): Castelnuovo (1’st Salvalaggio); Samotti, Marchetti (26’st Manzo), Duca (14’st Martellotta); Bellia, Mazzaglia (1’st D’Amico), Cester, Campani (35’st Eco), Ambrosini (26’st Benvenuto); Ciravegna (35’st Guidi), Mezsargs (14’st Di Dio). A disposizione: Minerva, Gatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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