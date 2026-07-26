seconda prova in campo nel ritiro in val seriana con la neo promossa in c stamani allenamento leggero prima della partita alle 19 varela firma il pareggio 1 1 con la caratese

Notizia in breve

In un'amichevole in Val Seriana, la squadra ha pareggiato 1-1 contro la Caratese. La partita si è conclusa con un gol di Varela che ha pareggiato il vantaggio iniziale della squadra avversaria. La formazione ha iniziato con un 4-3-3 e sono stati effettuati diversi cambi a metà partita, con il portiere Serban e altri giocatori che hanno preso il posto dei titolari. L'incontro si è giocato alle 19 dopo un allenamento leggero.