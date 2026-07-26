se anche la grazia diventa propaganda

In una mossa che ha suscitato reazioni, alcuni esponenti politici hanno utilizzato la grazia come strumento di propaganda. La notizia è arrivata mentre la coalizione di governo si spostava verso posizioni più a destra. In passato, partiti come Forza Italia hanno espresso disappunto, preso distanze e rilasciato dichiarazioni formali in occasioni simili, mantenendo un tono sobrio. Questa volta, però, le reazioni sono state più accese.

Firenze, 26 luglio 2026 – Di solito quando leader e partiti si spostano troppo a destra, nella coalizione che governa Palazzo Chigi, arrivano i richiami di Forza Italia; il disappunto, le prese di distanza, qualche nota, post, dichiarazioni, tutto improntato alla sobrietà. Senza però rompere mai davvero. Anche sul caso Roggero c’è stato qualche distinguo da parte della leadership italo-forzuta. “Roggero è colpevole. Noi non siamo per la giustizia da Far West, non abbiamo mai pensato di candidarlo, non siamo corsi a fargli visita”, ha detto Antonio Tajani riferendosi a Lega e Fratelli d’Italia. Il partito di Matteo Salvini avrebbe infatti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Caso Roggero, la corsa alla grazia diventa propaganda | Di Battista

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