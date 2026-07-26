Scuola un’estate di lavori Cantieri per tre milioni | Più verde per il benessere

Durante l’estate sono stati avviati lavori in diverse scuole, con un investimento complessivo di circa tre milioni di euro. Sono stati realizzati interventi di sistemazione del verde, tra cui il rifacimento del giardino di una scuola media e l’installazione di un accesso diretto a un parco, con spese rispettivamente di 50mila e 65mila euro. Sono stati inoltre eseguiti lavori di rifacimento dei tetti, aggiornamento degli impianti igienico-sanitari e interventi antincendio.

Tanto verde, inclusi la sistemazione del giardino della media Carracci in via Battaglia (intervento da 50mila euro) e una ‘porticina’ che dà sul parco Don Bosco per la media Besta in via Zacconi, oltre all’area esterna (operazione da 65mila euro), e poi il rifacimento dei tetti, nuovi impianti igienico-sanitari, e molti accorgimenti antincendio. Sono oltre tre i milioni di euro (per la precisione tre milioni e 48mila euro) cui vanno aggiunti 182mila euro per il verde, che il Comune mette sui cantieri scolastici estivi. Lavori messi a terra dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Simone Borsari. Chiudono le scuole, aprono i cantieri, soprattutto quelli più impattanti sulla didattica e che, appunto, vengono rimandati alle vacanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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