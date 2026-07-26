Un giovane di 26 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Savio di Ravenna. L’incidente ha coinvolto una moto e ha causato la caduta del conducente, che è finito in rianimazione. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

È ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Bufalini di Cesena il giovane rimasto coinvolto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto a Savio di Ravenna. Il ragazzo, un 26enne, sarebbe stato vittima di una caduta autonoma dal proprio motoveicolo, anche se sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale. L’allarme è scattato nelle ore notturne in via Camillo Torres, all’altezza del civico 248. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’auto con infermiere e medico a bordo, che hanno prestato le prime cure al motociclista. Considerata la gravità delle lesioni riportate, il giovane è stato trasportato in codice di massima urgenza al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto nella notte, 26enne in rianimazione dopo caduta dalla moto

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