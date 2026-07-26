Sono iniziati i lavori per il nuovo stabilimento produttivo di Powersoft a Scandicci. L’azienda ha annunciato che questa sede fa parte di una strategia a lungo termine. La decisione arriva in un momento in cui il settore moda rallenta, mentre l’hi-tech continua a trainare l’economia locale. La costruzione del nuovo impianto rappresenta un investimento diretto nel territorio. Lo sviluppo coinvolge un’area industriale della città, con lavori già avviati e in corso.

Powersoft rompe gli indugi, partono i lavori del nuovo insediamento produttivo. In una fase in cui la moda continua a segnare il passo, c’è un altro lusso, quello Hi-tech che tira la locomotiva dell’economia cittadina. Il nuovo complesso, che sarà battezzato ‘Powersoft Human Audio Experience Center’, sarà un hub pensato per integrare ricerca, sviluppo, produzione, formazione ed esperienze dedicate al mondo dell’audio professionale. Il progetto architettonico porta la firma dello studio Atelier(s) Alfonso Femia, i lavori saranno eseguiti da Nigro Costruzioni che è stato il general contractor del Viola Park. La facciata dell’edificio avrà un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scandicci capitale dell’hi-tech. Powersoft mette radici in città: "La sede è parte di una visione"

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