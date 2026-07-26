Scadenze fiscali dal 27 luglio al 31 luglio 2026 raffica di pagamenti prima delle vacanze | tutte le date

Tra il 27 e il 31 luglio 2026 sono previste numerose scadenze fiscali per contribuenti privati, professionisti, imprese ed enti. Durante questa settimana si dovranno effettuare vari pagamenti prima delle vacanze estive. Le date specifiche riguardano diversi adempimenti fiscali, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora comunicati. Le scadenze costituiscono un carico di pagamenti concentrato in un breve periodo prima delle ferie estive.

Nella settimana compresa tra il 27 e il 31 luglio 2026 sono concentrate diverse scadenze che interessano sia i contribuenti privati sia professionisti, imprese ed enti. Dai versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi alle richieste di rimborso Iva, passando per l’imposta di registro sui contratti di locazione e il nuovo obbligo di collegamento tra Pos e registratori telematici, sono diversi gli adempimenti da rispettare per evitare sanzioni e interessi. 30 luglio: versamenti dichiarazioni dei redditi e sostitutiva sul noleggio di imbarcazioni. La prima scadenza di cui tenere conto è quella del 30 luglio e riguarda i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), chiamati a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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