Sapete quanto guadagnano i tentatori di Temptation Island? Rivelata finalmente la cifra inaspettata

Un’ex partecipante ha svelato che i tentatori di Temptation Island ricevono circa 300 euro al giorno, mentre le coppie coinvolte sono pagate circa 2.500 euro per tutta la permanenza. La retribuzione dei tentatori varia in base alla durata del soggiorno, che può arrivare a circa due settimane. La cifra complessiva per i tentatori può superare i 4.000 euro, a seconda delle giornate di partecipazione.

I cachet di Temptation Island continuano a incuriosire il pubblico. Ecco cosa ha rivelato un’ex partecipante sul compenso delle coppie e sulla retribuzione giornaliera di tentatori e tentatrici. Leggi anche: A distanza di tempo, spunta la verità su Sara e Gabriele di Temptation Island: parla il braccio destro di Maria De Filippi Ogni anno Temptation Island conquista milioni di telespettatori, ma oltre alle vicende sentimentali dei protagonisti c’è un altro argomento che continua ad alimentare la curiosità del pubblico. Da tempo, infatti, circolano numerose indiscrezioni sui compensi percepiti da fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici durante la permanenza nel villaggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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