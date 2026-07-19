Temptation Island tentatori eliminati | chi sceglie e perché Quanto guadagnano concorrenti e single

Due tentatori sono stati eliminati durante l’ultima puntata di Temptation Island. I concorrenti rimasti hanno deciso di proseguire o di interrompere le rispettive esperienze, motivando le scelte con divergenze di opinioni o comportamenti. I tentatori eliminati hanno ricevuto un compenso variabile tra i 2.000 e i 3.000 euro, mentre i single percepiscono circa 1.500 euro per ogni settimana di permanenza. La trasmissione continua a registrare un pubblico fedele e appassionato.

Milano, 19 luglio 2026 - Temptation Island è il cult televisivo trash di ogni estate tanto da aver creato un vero microcosmo nel quale il pubblico che lo segue si riconosce. E’ così nato anche un vocabolario di parole tipiche del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: il “pinnettu” nella versione sarda e il “capanno” in quella calabrese attuale, la famosa locuzione ‘Ho un video per te’, il falò di confronto, sino ad arrivare ai “tentatori” e alle “tentatrici”. Come vengono scelti i single. Tentatori e tentatrici vengono scelti dalla redazione di Temptation Island attraverso dei provini ai quali si iscrivono tramite anche la piattaforma di Witty Tv e partecipano al programma “al buio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Temptation Island 2026 - I fidanzati scelgono le single

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