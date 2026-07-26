Una scena di Charlie Chaplin viene proiettata in un cinema, accompagnata dal suono di un’orchestra dal vivo. La proiezione si svolge questa sera alle 21 e include le note di Senzaspine. La pellicola è una delle più poetiche e divertenti del regista, e la presenza dell’orchestra dal vivo aggiunge un elemento speciale all’evento. La proiezione è aperta al pubblico e si tiene in una sala cinematografica.

Una delle pagine più poetiche e divertenti del cinema di Charlie Chaplin torna sul grande schermo accompagnata dal suono di un’orchestra dal vivo. Stasera alle 21.30, piazza Sant’Agostino ospita ’ The Pilgrim ’ (1923), proiezione con sonorizzazione eseguita dall’ Orchestra Senzaspine, sotto la direzione del maestro Tommaso Ussardi. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dal Centro Musica del Comune di Modena nell’ambito del progetto Soundtracks e del cartellone dell’Estate Modenese. Realizzato nel 1923, ’The Pilgrim’ è uno dei film più raffinati di Charlie Chaplin, un’opera in cui l’irresistibile comicità del regista inglese convive con quella vena malinconica che rende inconfondibile il suo cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sant’Agostino Chaplin sulle note di Senzaspine

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