Sant’Agostino Chaplin sulle note di Senzaspine
Una scena di Charlie Chaplin viene proiettata in un cinema, accompagnata dal suono di un’orchestra dal vivo. La proiezione si svolge questa sera alle 21 e include le note di Senzaspine. La pellicola è una delle più poetiche e divertenti del regista, e la presenza dell’orchestra dal vivo aggiunge un elemento speciale all’evento. La proiezione è aperta al pubblico e si tiene in una sala cinematografica.
Una delle pagine più poetiche e divertenti del cinema di Charlie Chaplin torna sul grande schermo accompagnata dal suono di un’orchestra dal vivo. Stasera alle 21.30, piazza Sant’Agostino ospita ’ The Pilgrim ’ (1923), proiezione con sonorizzazione eseguita dall’ Orchestra Senzaspine, sotto la direzione del maestro Tommaso Ussardi. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dal Centro Musica del Comune di Modena nell’ambito del progetto Soundtracks e del cartellone dell’Estate Modenese. Realizzato nel 1923, ’The Pilgrim’ è uno dei film più raffinati di Charlie Chaplin, un’opera in cui l’irresistibile comicità del regista inglese convive con quella vena malinconica che rende inconfondibile il suo cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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