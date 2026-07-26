San Ginesio riapre la Collegiata | doppia visita esclusiva in cantiere e mostra-restauro
La Collegiata di Santa Maria Assunta di San Ginesio è stata riaperta per due ore con un'apertura straordinaria. Durante questa occasione, i visitatori hanno potuto ammirare sia la chiesa che le opere di restauro in corso. Sono state organizzate due visite guidate esclusive, durante le quali sono stati mostrati i lavori di conservazione e il cantiere aperto. La chiesa è rimasta aperta solo per poche ore, in un evento eccezionale.
San Ginesio, 25 luglio 2026 - Torna accessibile, per due ore e in forma eccezionale, la Collegiata di Santa Maria Assunta di San Ginesio: dal terremoto del 2016 la comunità non può più varcarne la soglia, e oggi, ancora avvolta dai ponteggi del cantiere di restauro, la chiesa riapre al pubblico grazie a un'iniziativa promossa dalla Rete Museale Terre d'Appennino con l’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, il Comune e la Ditta Sardellini Costruzioni. Martedì prossimo, in due turni - alle 16.30 e alle 17.15 -, un gruppo ristretto di visitatori potrà accedere al cantiere per ammirare da distanza ravvicinata, sui ponteggi, elementi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Ripe San Ginesio è il primo borgo dell’Artiturismo in ItaliaA Ripe San Ginesio si è svolto il taglio del nastro per il primo borgo italiano dedicato all’Artiturismo.
C’è il Palio di San Ginesio. Sfida tra quattro contradeDomani si svolge la Giostra dell’Anello, mentre il 15 agosto si terrà il Palio della Pacca, alla 55ª edizione.