San Ginesio riapre la Collegiata | doppia visita esclusiva in cantiere e mostra-restauro

Notizia in breve

La Collegiata di Santa Maria Assunta di San Ginesio è stata riaperta per due ore con un'apertura straordinaria. Durante questa occasione, i visitatori hanno potuto ammirare sia la chiesa che le opere di restauro in corso. Sono state organizzate due visite guidate esclusive, durante le quali sono stati mostrati i lavori di conservazione e il cantiere aperto. La chiesa è rimasta aperta solo per poche ore, in un evento eccezionale.