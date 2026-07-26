Le nuove disposizioni sulle fraternità dei conventi in Toscana prevedono un ridimensionamento significativo del convento di San Francesco a Grosseto. La notizia è stata resa nota di recente e ha suscitato sorpresa nella comunità locale. La decisione riguarda un taglio importante delle strutture e delle attività, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La modifica si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle realtà religiose nella regione.

GROSSETO Un annuncio che scuote la comunità grossetana. Con la pubblicazione delle nuove disposizioni sulle fraternità dei conventi della Toscana, avvenuta di recente, è giunta la notizia, inaspettata, del ridimensionamento ‘pesante’ del convento di San Francesco a Grosseto. Al momento, dunque, non un completo addio dei frati alla città ma la tendenza non è assolutamente rassicurante: dai quattro frati presenti, ne rimarranno soltanto due. Un primo passo, questo, che però potrebbe portare poi alla chiusura definitiva. Il provvedimento, che pone fine a una presenza storica e radicata nel tessuto sociale e spirituale grossetano, non è ancora noto nei dettagli operativi: tempi e modalità del distacco saranno infatti oggetto di un confronto e di una concertazione diretta con il vescovo che avverrà sicuramente nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco, il convento sarà ’ridotto’

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