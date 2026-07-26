Sabato nel Lebonski Park in Gallura, un evento musicale ha portato 12 ore di musica e intrattenimento. Due palchi sono stati allestiti, con aree dedicate a tematiche diverse e diverse attrazioni, tra giochi e attività, che hanno coinvolto il pubblico dal primo pomeriggio fino a tarda sera. La manifestazione ha visto la partecipazione di un artista noto, che ha concluso la giornata con un live.

Dodici ore di musica e divertimento. Due palchi, aree tematiche, attrazioni e giochi dal primo pomeriggio fino a notte hanno dato vita sabato alla festa del Lebonski Park, il grande parco esperienziale targato Lebonski che ha aperto i suoi cancelli al pubblico – nell’inedita location dell’Ippodromo di Arzachena, in Sardegna – per ospitare il Salmo Live Show. Salmo ha giocato in casa portando nel cuore della Gallura un format unico nel suo genere, pensato su misura per il suo pubblico: un parco che ha accolto famiglie, bambini, ragazzi e adulti tra giostre, giochi da fiera, una torre panoramica alta 40 metri con vista sull’arcipelago di La... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salmo accende il Lebonski Park nella sua Gallura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arzachena. Il Lebonski Park si prepara al debutto, col concerto di Salmo.

Notizie e thread social correlati

Arzachena: via al nuovo Lebonski Park, musica e cultura a Monti AguisiA Arzachena si apre una nuova fase per l’ex galoppatoio di Monti Aguisi, che sarà trasformato in un polo musicale e culturale.

Linkin Park, ’Da Zero’ al sold out. Il rock alternativo accende FirenzeIl concerto dei Linkin Park a Firenze ha registrato il tutto esaurito, con il brano ‘Da Zero’ che ha riscosso grande successo.

Temi più discussi: Lebonski Park: è il grande giorno ad Arzachena con il Salmo Live Show e Gabry Ponte; Lebonski Park ad Arzachena: il 25 luglio l'inaugurazione con Salmo e; Salmo Live Show inaugura il Lebonski Park di Arzachena: scopri il programma completo del 25 luglio 2026; Quasi due ore d’applausi per Salmo. Lebonski infiamma il Rugby Sound di Legnano.

Salmo infiamma il popolo di Arzachena: Che bello essere sardi, sono tornato a vivere nella nostra isola – VIDEOIl rapper di Olbia davanti alle migliaia di fan in delirio al Lebonski Park: La Sardegna è il posto più bello del mondo ... lanuovasardegna.it

Arzachena, il Lebonski Park apre il 25 luglio con Salmo e Gabry PonteL'ex galoppatoio comunale di Arzachena, in Sardegna, si prepara a inaugurare il Lebonski Park, un vasto parco divertimenti che aprirà i battenti il prossimo 25 luglio con un evento speciale. L'ambizio ... it.blastingnews.com