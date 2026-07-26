Salmo accende il Lebonski Park nella sua Gallura

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato nel Lebonski Park in Gallura, un evento musicale ha portato 12 ore di musica e intrattenimento. Due palchi sono stati allestiti, con aree dedicate a tematiche diverse e diverse attrazioni, tra giochi e attività, che hanno coinvolto il pubblico dal primo pomeriggio fino a tarda sera. La manifestazione ha visto la partecipazione di un artista noto, che ha concluso la giornata con un live.

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Dodici ore di musica e divertimento. Due palchi, aree tematiche, attrazioni e giochi dal primo pomeriggio fino a notte hanno dato vita sabato alla festa del Lebonski Park, il grande parco esperienziale targato Lebonski che ha aperto i suoi cancelli al pubblico – nell’inedita location dell’Ippodromo di Arzachena, in Sardegna – per ospitare il Salmo Live Show. Salmo ha giocato in casa portando nel cuore della Gallura un format unico nel suo genere, pensato su misura per il suo pubblico: un parco che ha accolto famiglie, bambini, ragazzi e adulti tra giostre, giochi da fiera, una torre panoramica alta 40 metri con vista sull’arcipelago di La... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Arzachena. Il Lebonski Park si prepara al debutto, col concerto di Salmo.

Video Arzachena. Il Lebonski Park si prepara al debutto, col concerto di Salmo.

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