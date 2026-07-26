L’Autodromo di Imola potrebbe ospitare il Gran Premio di Formula 1 nel 2026, con una possibile data inizio dicembre, diventando così il circuito che chiude la stagione. La notizia si aggiunge alle tensioni crescenti nella regione del Medio Oriente, che stanno portando a un aumento delle preoccupazioni a livello internazionale. Attualmente, l’impianto si sta preparando a tornare in pista per il prossimo Gran Premio, segnando un momento di attenzione sulla possibilità di un cambio di location nel calendario della Formula 1.

Prende corpo la possibilità di vedere Imola nel calendario di Formula 1 nel 2026. Lo farebbe in uno scenario inedito: ospitare a inizio dicembre l’evento conclusivo della stagione. Al freddo e al gelo. Un finale che però sarebbe caldo ed emozionante per i tifosi italiani (e non solo) del motorsport, nell’anno in cui il bolognese Andrea Kimi Antonelli per ora guida il Mondiale ed è in piena lotta per il titolo insieme ai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Senza dimenticare che il presidente e ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, è imolese. Un quadro perfetto. A rafforzare questa possibilità c’è anche la presenza del sindaco di Imola, Marco Panieri, e del direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, in Ungheria, dove oggi si correrà il gp di Formula 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sale la tensione in Medio Oriente . L’Autodromo torna ‘in pista’ per ospitare l’ultimo Gran Premio

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