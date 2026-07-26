Sagra della lumaca tradizione e solidarietà

A Casumaro, fino al 10 agosto, si svolge la sagra della lumaca, con due punti di ristoro aperti al pubblico. Migliaia di persone si sono recate per assaggiare il piatto tradizionale. La manifestazione ha coinvolto diversi operatori locali e ha portato molti visitatori nella zona. La festa si concluderà con un evento previsto per il 31 agosto.

È tempo di lumache a Casumaro, che fino al 10 agosto vedrà due luoghi dove poterle gustare, attirando migliaia di commensali. Il 31 agosto partirà la Festa della Lumaca al campo sportivo mentre è appena partita la Sagra della Lumaca alla Polivalente, una realtà che attorno alla chiocciola ha creato non solo gastronomia ma anche solidarietà e un allevamento a km zero. "Ci aspettiamo di fare gli stessi numeri delle edizioni passate, se non di più. Lo scorso anno abbiamo servito diverse migliaia di coperti e 25 quintali di chiocciole. Speriamo di raggiungere nuovamente questo traguardo – dice Giulia Guidetti della Sagra della Lumaca alla Polivalente, project manager di Caracol –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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