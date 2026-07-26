Roma | risolto incidente su A91 riaperta autostrada e raccordo

L’autostrada A91 a Roma è stata riaperta dopo un incidente avvenuto questa mattina. La viabilità è tornata regolare sia sull’autostrada che sul raccordo, che erano stati temporaneamente chiusi. Nessuna informazione sul numero di veicoli coinvolti o su eventuali feriti. La circolazione è ripresa senza ulteriori restrizioni.

La viabilità sull’autostrada A91 a Roma è stata ripristinata dopo un incidente avvenuto questa mattina. A seguito dell’incidente verificatosi questa mattina, è stata ripristinata la regolare viabilità sull’autostrada A91 a Roma, in direzione Fiumicino. Inoltre, torna alla normalità anche l’immissione in A91 dalla carreggiata interna del raccordo anulare. Questa informazione è stata comunicata tramite una nota ufficiale da Anas, l’ente responsabile della gestione delle strade e autostrade italiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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