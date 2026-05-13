Tragedia in A1 autostrada riaperta all’alba dopo l’incidente mortale

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, un grave incidente ha coinvolto quattro mezzi pesanti sull’autostrada A1, provocando la morte di un conducente. Il tratto interessato è stato chiuso per diverse ore e riaperto all’alba di oggi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

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Firenze, 13 maggio 2026 – Riaperto all’alba di questa mattina, 13 maggio, il tratto di autostrada A1 dove ieri è morto il conducente di un camion coinvolto in un incidente con altri tre mezzi pesanti. Il violentissimo scontro è avvenuto sulla A1 Direttissima, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze. La strada è stata chiusa all'altezza del km 9+100. https:www.lanazione.itcronacatamponamento-camion-a1-morto-uzjdiqfd Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia in A1, autostrada riaperta all’alba dopo l’incidente mortale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente Notizie correlate Riaperta la statale 229, terminata la messa in sicurezza dopo l'incidente mortaleÈ tornata nuovamente percorribile la strada statale 229 “del Lago d’Orta”, nel territorio comunale di Casale Corte Cerro, vicino a Gravellona Toce,... Gravissimo incidente mortale, autostrada paralizzata: code per chilometriLa mattinata di venerdì si è trasformata in un incubo lungo uno dei principali snodi della viabilità del Nord Italia, dove un grave incidente... Temi più discussi: Tragedia sull’autostrada A1: scontro tra quattro camion, morto un conducente; Tamponamento tra Tir sull’A1 Direttissima: morto un camionista; Autostrada A1 incidente in galleria tra camion e furgone; Tamponamento tra Tir sull’A1 Direttissima | morto un camionista. Evitato per un pelo grave incidente in autostrada reddit Tragedia in autostrada: scontro tra auto e tir, un morto e un ferito graveL'impatto fatale non ha lasciato scampo a un 52enne; un altro passeggero è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso ... zoom24.it Tragedia in autostrada: giovane di 25 anni muore schiacciato dal carico di un tir (NOME e FOTO)Una vita luminosa, stroncata da una fatalità tanto assurda quanto violenta. Troppo gravi le ferite riportate nel drammatico incidente ... zoom24.it