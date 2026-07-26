Roma incendio in zona Laurentina | le fiamme lambiscono la Motorizzazione

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nel primo pomeriggio vicino al Raccordo Anulare a Roma, provocando la chiusura del tratto tra l’uscita per la Laurentina e quella per la Pontina in entrambe le direzioni. Le fiamme hanno lambito la zona della Motorizzazione, costringendo le autorità a intervenire con squadre di vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi al traffico nella zona. Non sono ancora state fornite informazioni sul numero di eventuali feriti o sulle cause dell’incendio.

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato dalle prime ore del pomeriggio a Roma a ridosso del Raccordo Anulare, causando la chiusura del tratto tra l’uscita per la Laurentina e quella per la Pontina in entrambe le direzioni. Le fiamme sono arrivate a lambire gli uffici della Motorizzazione Civile. Ancora al lavoro i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme con il supporto degli elicotteri. Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile. L’incendio ha causato lunghe file sul Raccordo Anulare e nel tratto interessato dal rogo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roma, incendio in zona Laurentina: le fiamme lambiscono il Gra

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