Roma | controlli su taxi ed ncc abusivi in 6 mesi multe per 40 mila euro

Nel primo semestre del 2026, la Guardia di Finanza di Roma ha effettuato controlli su taxi e NCC abusivi, multando i trasgressori per circa 40 mila euro. Le verifiche hanno coinvolto numerose attività nel settore, con sanzioni comminate a chi operava senza licenza o in modo irregolare. I controlli sono stati intensificati per contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore dei trasporti pubblici.

Nel primo semestre del 2026, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha intensificato i servizi volti a contrastare l’abusivismo nel settore dei taxi e degli NCC. Durante queste operazioni, sono state riscontrate ben 122 mancate emissioni di documenti fiscali necessari per la certificazione dei corrispettivi. Le sanzioni amministrative irrogate hanno raggiunto un totale di circa 40.000 euro. Rafforzamento dei Controlli e Obiettivi. A partire dalla primavera, il dispositivo di controllo è stato ulteriormente potenziato. I controlli si sono concentrati non solo sulla regolarità fiscale, ma anche sulla correttezza commerciale degli operatori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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