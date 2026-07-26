Roma | controlli in zona Cassia con focus su piscine 3 arresti e 14 denunce

Durante controlli nella zona Cassia di Roma, i carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciato 14 individui. Le operazioni si sono concentrate su piscine e aree pubbliche, con verifiche su conformità e sicurezza. Non sono stati segnalati incidenti o sanzioni specifiche. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato controlli di identificazione e ispezioni di routine. Nessuna altra informazione sulle motivazioni degli arresti o sulle infrazioni riscontrate.

Controlli a tappeto effettuati dai carabinieri della compagnia Cassia di Roma hanno condotto all’arresto di tre persone e alla denuncia di ulteriori quattordici individui. Per quanto riguarda le sanzioni, sono state elevate multe a tredici persone. In particolare, un’attenzione particolare è stata dedicata alla verifica del rispetto delle normative in sette piscine aperte al pubblico. In questo contesto, sono state imposte diverse sanzioni amministrative nei confronti dei titolari di tre piscine, per vari motivi, tra cui la mancanza della Scia e del parere igienico sanitario dell’Asl competente, l’assenza di un bagnino regolarmente assunto e livelli eccessivi di cloro nelle acque. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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