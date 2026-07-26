Roma | controlli a Est citta’ 2 arresti a San Basilio e 144 identificati

La polizia di Stato ha condotto controlli nelle zone orientali di Roma, partendo da San Basilio. Durante l’operazione sono stati arrestati due persone, 144 individuate e 92 veicoli controllati.

Un nuovo blitz della polizia di Stato ha interessato le aree a Est di Roma, partendo dal quartiere San Basilio. Il bilancio dell’operazione è significativo: sono stati effettuati 2 arresti, 144 persone sono state identificate e 92 veicoli sono stati sottoposti a controllo. Durante l’operazione, sono state elevate cinque sanzioni per violazioni del codice della strada. Inseguimento e arresto del fuggitivo. Il primo arresto è avvenuto nel corso di una delle operazioni di controllo. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto, ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato bruscamente, dandosi alla fuga lungo le strade del quartiere Talenti.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ROMA 06/04/2026 – 18 ARRESTI DI CARABINIERI E DDA

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