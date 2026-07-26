Un incendio si sta sviluppando in località Pile Fraballe, vicino a Difesa di Manaccora, in una zona rurale di Peschici. Le fiamme interessano un’ampia area di macchia mediterranea e pini d’Aleppo. A causa del rogo, sono state evacuate case e alberghi nelle vicinanze e la strada per Vieste è stata chiusa. Il fuoco minaccia anche la zona di Baia Zaiana.

Un vasto incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica di Peschici, nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco Luigi d'Arenzo, un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Sul posto stanno operando le autobotti dei vigili del fuoco, oltre al personale della protezione civile. Per precauzione evacuate case e strutture turistiche della zona, così come è stata chiusa la strada per Vieste. E il vento, che sta alimentando l'incendio, sta trascinando il fuoco nella zona di Baia Zaiana facendo rivivere l'incubo dell'incendio del 2007. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio che però insiste - sottolinea il primo cittadino - in un'area «che ci preoccupa un po'. 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

© Foggia.corriere.it - Rogo alla periferia di Peschici, evacuate case e alberghi. Il fuoco minaccia Baia Zaiana, chiusa la strada per Vieste

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